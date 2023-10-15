Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 4 ноября в Москве начнут работу пять выделенных полос для городского транспорта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, эти участки автобусы и электробусы проезжают в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Одна из выделенных полос протянется от пересечения улицы Новаторов с Воронцовскими Прудами до пересечения с Ленинским проспектом. По участку будут курсировать три маршрута общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются более 15 тысяч человек.

Еще одна полоса появится на участке улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом. Благодаря ей автобусы и электробусы смогут преодолевать путь в 2,5 раза быстрее.

Маршруты наземного общественного транспорта в Борисовском проезде смогут передвигаться по полосе, которая появится на участке перед пересечением с Каширским шоссе.

Экономить время на проезде в общественном транспорте также могут жители Зеленограда. Там выделенная полоса пройдет по улице Юности, по которой осуществляют движение пять маршрутов.

До этого стало известно, что с начала 2023 года в Москву поставили более 200 новых электробусов. Более чем за полгода в столице запустили 22 маршрута этого наземного транспорта. Развитие электробусных маршрутов позволяет сделать поездки пассажиров более комфортными.



Жителям столицы рассказали о развитии электрического транспорта в Москве