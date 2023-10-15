Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы продлят Мосфильмовскую улицу. В настоящее время ведутся подготовительные работы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Построим больше 7 километров дорог и два моста длиной 470 метров. Проложим по две полосы движения в каждом направлении", – отметил он.

По словам мэра, продление свяжет проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу. В частности, там улучшится транспортная доступность для жителей Очаково-Матвеевского района и Раменок.

Ранее сообщалось, что свыше 200 новых электробусов поступило с начала 2023 года в Москву. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас в столице более 1 250 электробусов. Отечественная техника безопасно и с комфортом перевозит гостей и жителей столицы.

До этого мэр сообщил, что завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. По его мнению, без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно.

Столичный Дептранс рассказал об улучшении 11 маршрутов наземного транспорта