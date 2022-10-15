Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах отменили и задержали 22 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, в аэропорту Домодедово восемь рейсов задержали и три отменили, во Внуково отменили четыре рейса.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.

Ранее одного из пилотов самолета Уфа – Анталья остановили сотрудники пограничной службы, из-за чего рейс задержали. Инцидент произошел 30 сентября. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. Рейс задержали на время ожидания резервного пилота.

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