Рейс Уфа – Анталья задержали из-за остановки пилота погранслужбой

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Одного из пилотов самолета Уфа – Анталья остановили сотрудники пограничной службы, из-за чего рейс задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Azur air.

Инцидент произошел 30 сентября. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета.

Рейс задержали на время ожидания резервного пилота. Из-за длительного ожидания авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставив горячее питание и прохладительные напитки.

СМИ ранее писали, что рейс из Уфы в Турцию задержали почти на девять часов, поскольку пилоту, подлежащему частичной мобилизации, запрещен выезд за рубеж.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира. По данным транспортных полицейских, мужчина в салоне бизнес-класса на борту самолета, летевшего из Владивостока в Хабаровск, выражался нецензурной бранью на сидящих рядом пассажиров, хватал их за одежду и сильно толкнул бортпроводницу.

При этом от медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".



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