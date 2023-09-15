Москвичей предупредили о вечерних заторах на дорогах до 7 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве вечером ожидаются заторы на дорогах до семи баллов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В основном движение будет затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК), Московской кольцевой автодороге (МКАД) и вылетных магистралях в сторону Подмосковья.

Среди причин заторов в Москве – ремонт на дорогах, небольшие аварии и сокращенный день на работе. Из-за затруднений в движении москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00", – добавили в ЦОДД.

Сейчас же, по информации ЦОДД, движение на дорогах оценивается в 4 балла. Заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и улицы Верхние Поля.

До этого сообщалось, что движение на нескольких столичных улицах будет ограничено в сентябре из-за строительства и работ на инженерных сетях.

Ограничения введут на участке Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады, на участке Московского скоростного диаметра от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы, на двух участках Землянского переулка, на участках Коровинского шоссе, Проектируемого проезда № 6191 и Селигерской улицы, на участках улицы Ленинской Слободы, на участке Открытого шоссе, на участке 3-й Владимирской улицы от шоссе Энтузиастов до улицы Металлургов.

В ЦОДД спрогнозировали до 7 баллов на дорогах столицы вечером 15 сентября