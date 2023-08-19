Движение будет ограничено в районе съезда с ТТК на Хорошевское шоссе с 21 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нескольких участках в районе пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Хорошевского шоссе с 21 августа ограничат движение, будут перекрыты несколько полос. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 21 августа года до 6 июля 2024 года на ряде участков в районе пересечения ТТК и Хорошевского шоссе будут недоступны для движения одна-две полосы в зависимости от даты. Это связано с проведением строительных работ", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе добавили, что с 21 августа текущего года до 24 января 2023 года две из пяти полос перекроют в районе Хорошевского шоссе, владения 1.

В районе съезда с ТТК на шоссе с 25 января до 14 апреля 2024 года будет закрыта одна из пяти полос, добавили в пресс-службе.

С 15 апреля по 6 июля 2024 года рядом со съездом с Хорошевского шоссе на внутреннюю сторону ТТК по улице Брянский Пост перекроют две полосы дороги, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре столицы в связи с проведением строительных работ изменится схема движения транспорта на Госпитальной и Рубцовской набережных и в нескольких переулках. Отмечалось, что участок от Госпитальной до улицы Новая Дорога будет полностью закрыт с 01:30 до 05:30 с 19 по 20 августа, с 26 до 27 августа, с 2 до 3 сентября и с 9 до 10 сентября.

В эти же дни, а также с 16 до 17 сентября, с 23 до 24 сентября, с 30 сентября до 1 октября, с 7 до 8 октября и с 14 до 15 октября перекроют Рубцовскую набережную и съезд из Рубцова переулка в Госпитальный переулок до Лефортовской набережной.



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