Путь к стадиону. Как выглядит московское метро перед финалом ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Скорое начало решающего матча чемпионата мира по футболу ощущается не только на центральных улицах и площадях столицы, но и в московском метро. Болельщики сборных Франции и Хорватии направились к месту проведения игры − стадиону "Лужники".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вагоны поездов, платформы и эскалаторы пестрят национальными флагами. Болельщики скандируют речевки в поддержку своих команд. И каждый из них надеется, что именно его страна станет победителем нынешнего мундиаля.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В связи с прибытием множества болельщиков, южный вестибюль станции метро "Спортивная", а также станция МЦК Лужники начали работать только на выход.

Финал чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией начнется в 18:00. Команды сразятся за чемпионский титул на стадионе "Лужники". Наблюдать за игрой в прямом эфире смогут и пассажиры метро. Матч будут транслировать на экранах, установленных в вагонах поездов.