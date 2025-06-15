Движение транспорта на участках Большой Бронной и Тверского бульвара ограничат с 18 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта ограничат на участках улицы Большая Бронная и Тверского бульвара с 18 июня, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение ограничат по одной полосе в районе дома 19 и Тверского бульвара в районе дома 19. Ограничение будет действовать до 18 июля в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на участке Тверского бульвара будет временно запрещена парковка.

Ранее Дептранс Москвы предупредил, что движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Плющева до 15 октября из-за проведения инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы.

Также на участке улицы Юных Ленинцев будет ограничено движение транспорта с 16 июня до 18 июля. Ограничения связаны с проведением строительных работ.