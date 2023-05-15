Дептранс, "Велобайк" и банк ВТБ возобновили подписку "МультиТранспорт Вело"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс совместно с "Велобайком" и банком ВТБ возобновил подписку "МультиТранспорт Вело", сообщается в телеграм-канале ведомства.

Это значит, что на городском транспорте и велосипеде снова появились безлимитные поездки. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сервис позволяет сэкономить до 25% в месяц на оплате проезда.

"Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта. Такую задачу поставил Сергей Собянин. Благодаря "МультиТранспорт Вело" москвичи могут быстро добираться до остановок городского транспорта на велосипеде и экономить деньги. Это удобная альтернатива личному автомобилю", – пояснил заммэра.

Подписка действует 30 дней в городском транспорте в зоне "Центральная" и на велосипедах сервиса "Велобайк". Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут. Подписка стоит 2 599 рублей.

Чтобы воспользоваться сервисом, который работает в тестовом режиме, в первую очередь нужно загрузить или обновить приложение "Метро Москвы". Затем в личном кабинете следует выбрать "Подписки на транспорт".

Следующий шаг – оплата подписки на 30 дней бесконтактной банковской картой. Затем надо подключиться к сервису "Велобайк" или войти в аккаунт по номеру телефона, ввести пин и логин на велосипеде. На городском транспорте нужно использовать бесконтактную банковскую карту, которой оплачивалась подписка.

Ранее сообщалось об открытии более 50 точек проката летнего спортинвентаря в московских парках. Горожане смогут взять в аренду велосипеды, самокаты, скейтборды и другое.

Точки проката будут работать на территории Парка Горького, около Крымского моста, в Саду имени Баумана на центральной аллее, в Бабушкинском парке, в Ландшафтном парке "Митино" у входа со стороны улиц Барышиха и Пенягинской, в парке "Сокольники" и в других зонах отдыха.



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