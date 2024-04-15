Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 18:46

Транспорт

В Москве назвали самые аварийные модели автомобилей

Фото: 123RR/gyddik

Владельцы Kia Rio чаще других попадали в ДТП в Москве с начала года, говорится в исследовании компании "Тинькофф" совместно с соцпроектом "Помощь на дорогах" и Tinkoff Data.

Для подготовки исследования использовались обезличенные данные обращений в социальный проект "Помощь на дорогах", "Тинькофф" и круглосуточную службу поддержки "Линия помощи".

Согласно исследованию, в аварию чаще всего попадали владельцы Kia Rio (3,2%), Mitsubishi Outlander (2,6%) и Toyota Rav4 (2,5%). При этом реже всего в ДТП попадают автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mercedes-Benz GLK-класса – 0,2 % от общего объема запросов от автомобилистов. А самым аварийным месяцем с начала года стал февраль.

Ранее сообщалось, что МАДИ выявила антитоп нарушений таксистов в Москве с начала года. У некоторых водителей отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета, другие проигнорировали медосмотр перед началом рабочего дня. Более того, часть водителей игнорировали предрейсовый технический контроль автомобиля.

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика