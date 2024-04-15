В Москве назвали самые аварийные модели автомобилей

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Владельцы Kia Rio чаще других попадали в ДТП в Москве с начала года, говорится в исследовании компании "Тинькофф" совместно с соцпроектом "Помощь на дорогах" и Tinkoff Data.

Для подготовки исследования использовались обезличенные данные обращений в социальный проект "Помощь на дорогах", "Тинькофф" и круглосуточную службу поддержки "Линия помощи".

Согласно исследованию, в аварию чаще всего попадали владельцы Kia Rio (3,2%), Mitsubishi Outlander (2,6%) и Toyota Rav4 (2,5%). При этом реже всего в ДТП попадают автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mercedes-Benz GLK-класса – 0,2 % от общего объема запросов от автомобилистов. А самым аварийным месяцем с начала года стал февраль.

Ранее сообщалось, что МАДИ выявила антитоп нарушений таксистов в Москве с начала года. У некоторых водителей отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета, другие проигнорировали медосмотр перед началом рабочего дня. Более того, часть водителей игнорировали предрейсовый технический контроль автомобиля.