Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение морского транспорта возобновили в Севастополе. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по противоподводной диверсионной обороне. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров", – говорится в его публикации.

Губернатор заверил, что обстановка в Севастополе спокойная.

Ранее сообщалось, что морской транспорт в Севастополе, предназначенный для перевозки пассажиров, временно приостановил движение. Для пассажиров на конечных остановках (площадь Захарова и площадь Нахимова) ввели дополнительные автобусы.

До этого движение морского транспорта приостанавливалось 22 марта. В этот же день Развожаев поделился, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников.

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