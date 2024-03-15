ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 15 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям использовать для поездок общественный транспорт вечером 15 марта, поскольку разъезд начнется около 16:00. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Указывается, что интенсивное движение сейчас зафиксировано на МКАД, в районе Липецкой улицы и Волоколамского шоссе, а также на ТТК, в районе улицы Новой Башиловки. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на внешней стороне Садового кольца в районе Садово-Спасской улицы, в районе улицы Сретенки, на ТТК, в районе Тверского бульвара, и на МКАД, в районе улицы Подольских Курсантов и Ленинградского шоссе.

Водителей предупредили, что на движение транспорта могут повлиять короткий рабочий день, незначительные аварии и ремонтные работы на дороге. В ведомстве призвали автомобилистов не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что с 16 по 18 марта на некоторых улицах в центре столицы временно перекроют движение. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта нельзя будет проехать по улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади. Кроме того, 18 марта с 06:00 движение закроют на улице Варварке, Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск и на улице Москворецкой.

ЦОДД рекомендовал автомобилистам не торопиться с заменой зимней резины на летнюю