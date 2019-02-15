На Ярославском шоссе восстановили движение

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Движение по дублеру Ярославского шоссе в Москве восстановлено после падения дерева. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Инцидент произошел утром 15 февраля возле улицы Федоскинская. Дерево упало на контактную сеть. В результате автобусам маршрутов № 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электрубосов № 76 между улицей Федоскинская и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) пришлось двигаться по основному шоссе.

В Москве и Подмосковье 15 и 16 февраля действует желтый уровень погодной опасности. В столичном регионе ожидаются порывистый ветер скоростью 6-11 метров в секунду и мокрый снег.

