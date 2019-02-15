Дерево упало на провода на Ярославском шоссе

Упавшее на контактную сеть дерево привело к задержке движения троллейбусов № 76 на Ярославском шоссе в сторону центра, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Инцидент произошел возле улицы Федоскинская. Из-за упавшего дерева автобусы маршрутов № 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы № 76 между улицей Федоскинская и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) едут по основному ходу шоссе.

Ранее синоптики сообщили, что столичный регион 15 февраля окажется под влиянием "ложбины циклона". В Москве ожидаются порывистый ветер скоростью 6-11 метров в секунду и мокрый снег. Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов.

