Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

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Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 февраля.

Столичный регион будет находиться под влиянием "ложбины циклона", передает портал "Метеоновости". При облачной с прояснениями погоде максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов, по области – от минус 2 до 3 градусов.

Будет дуть западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей рабочей неделе в столице значительно похолодает. В ночь на вторник, 19 февраля, температура опустится до 12 градусов мороза.