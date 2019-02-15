Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:10

Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

общество погода

07:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Наталья Гарнелис

Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 февраля.

Столичный регион будет находиться под влиянием "ложбины циклона", передает портал "Метеоновости". При облачной с прояснениями погоде максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов, по области – от минус 2 до 3 градусов.

Будет дуть западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей рабочей неделе в столице значительно похолодает. В ночь на вторник, 19 февраля, температура опустится до 12 градусов мороза.

В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика