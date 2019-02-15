Москвичей призвали не заходить в зоны очистки крыш от снега

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал москвичей не заходить в зоны очистки крыш от снега.

После прошедшего снегопада в Москве ведется усиленная работа по очистке кровель от снега и наледи.

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"Просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ", – сказал Бирюков журналистам.

При работах выставляется ограждение, а для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики.

Особое внимание в столице уделяют расчистке крыш от снега и наледи



Ранее сообщалось, что специальные автовышки пригнали в столичный район Арбат для очистки крыш от снега.

Прошедший в Москве 13 февраля снегопад стал самым сильным за зиму. Также этот день войдет в историю по количеству выпавших осадков.