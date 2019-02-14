Автовышки пригнали в столичный район Арбат для очистки крыш от снега

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Специальные автовышки использовали коммунальщики при очистке от снега крыш домов в столичном районе Арбат.

Как рассказали в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, с их помощью очистили 23 кровли.

Всего сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник" 12 февраля обработали более 50 крыш, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что депутаты предложили привлекать горожан к уборке снега за скидки на услуги ЖКХ.