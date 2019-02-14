Падение сосульки на голову ребенку опровергли в префектуре САО

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Информация о падении сосульки на голову девятилетнего мальчика на севере Москвы, которую ранее распространили в СМИ, не подтвердилась.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры Северного административного округа (САО), со здания Московского авиационного института (МАИ) на улице Дубосековской, дом 9 на прохожих упало небольшого количества снега.

Оказание медицинской помощи или госпитализация людям не потребовались. Собеседник агентства отметил, что собственнику здания неоднократно выносились предписания о необходимости очистки кровли от снега и наледи.

Однако работы в должной мере выполнены не были. Отмечается, что сотрудники управы района Сокол самостоятельно очистили кровлю здания от сосулек после инцидента.

12 февраля гигантскую сосульку обезвредили в Ярославле. Ледяной нарост высотой с пятиэтажный дом целый месяц наводил ужас на местных жителей.