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13:55

В Подмосковье женщина пострадала в результате падения наледи с крыши

происшествия

13:55

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи проведут проверку в Раменском районе Подмосковья, где женщина пострадала после падения наледи с крыши. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По данным ведомства, местные жители и ранее сообщали о бездействии управляющей компании, которая обслуживает территорию дома, с которого регулярно падают глыбы льда. Следователям предстоит опросить жильцов дома и работников управляющей компании.

На минувшей неделе из-за нестабильной погоды в столице и области образовались сосульки и наледь на крышах домов. По жилищному кодексу, следить за состоянием фасадов и убирать снег должны управляющие компании. Если же сосульки не сбили вовремя, и прохожие пострадали от упавшего льда, организации грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Столичные следователи 18 января возбудили уголовное дело после смерти мужчины в результате падения на голову наледи с крыши дома в Лялином переулке. Здание, с крыши которого упала наледь, находилось на обслуживании управляющей компании "Дом-Мастер".

происшествия

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