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17:56

СК завел дело после смерти попавшего под наледь мужчины в Москве

происшествия

17:56

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Фото: www.youtube.com/Шокирующие Новости

Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины в результате падения на голову наледи с крыши дома в Лялином переулке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника городского главка СК Юлию Иванову.

Инцидент произошел 15 января. После падения наледи 51-летнего уроженца Брянской области отвезли в больницу с травмой головы. Несмотря на усилия врачей, 18 января пострадавший скончался.

Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Известно, что здание, с крыши которого упала наледь, находилось на обслуживании управляющей компании "Дом-Мастер". Ее представители сообщили, что зона, где на мужчину упал лед, была ограждена. Убрать глыбы в труднодоступных местах у сотрудников УК не вышло. Перед случившимся ждали приезда спецтехники.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/18012019/62235?utm_source=CopyBuf

Мужчина, на которого в центре Москвы упала глыба льда, умер в реанимации

происшествия

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