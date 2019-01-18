Мужчина скончался после падения глыбы льда на голову

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В Москве скончался уроженец Брянской области, на которого 15 января с дома упал лед, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании "Дом-Мастер", на балансе которой находится здание.

В управляющей компании выразили соболезнования и готовность оказать всестороннюю помощь семье Романа Белякова. В частности, предложены средства для компенсации пребывания в Москве на необходимый период, транспортировки в Брянск и организации похорон.

Лед упал на 51-летнего мужчину с крыши жилого дома в Лялином переулке. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой, где ему провели операцию.

В пресс-службе ЦАО заявили, что ответственность за падение льда с крыши жилого дома в Лялином переулке на человека несет управляющая компания "Дом-Мастер". Компании якобы не раз направлялись требования очистить крышу.

В УК сообщили, что зона, где на мужчину упал лед, была ограждена. Убрать наледь в труднодоступных местах у сотрудников УК не получилось и они дожидались приезда спецтехники.