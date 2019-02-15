В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности в Москве и Московской области продлен на субботу, 16 февраля. В столичном регионе ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха ночью в Москве составит −1...+1 градусов, днем – +1...+3 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице призвала водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Так, утром 15 февраля дерево возле улицы Федоскинская на контактную сеть упало дерево. Это привело к задержке движения троллейбусов № 76 на Ярославском шоссе.

