Две дополнительные электрички пустят между Зеленоградом и "Останкино"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Две дополнительные пригородные электрички будут ходить между станцией "Останкино" и Зеленоградом.

Как рассказали в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), нововведение вступит в силу 25 февраля.

Отмечается, что поезда будут ходить ежедневно и позволят строить маршруты с пересадкой на станции метро "Бутырская".

Первая электричка будет отправляться от станции "Крюково" в 16:09 и прибывать на платформу "Останкино" в 16:27 с двумя остановками – "Сходня" и "Химки".

В обратном направлении электричка будет отходить в 16:58 с прибытием в Зеленоград в 17:36. Поезд проследует со всеми остановками, кроме платформ "Моссельмаш", "Планерная" и "Малино".

Ранее сообщалось, что электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 15 по 18 февраля будут следовать без изменений в расписании.