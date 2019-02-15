МЖД вернула прежнее расписание на Ярославском направлении 15-18 февраля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 15 по 18 февраля будут следовать без изменений в расписании.

Как рассказали в пресс-службе МЖД, график был восстановлен в связи с переносом работ по развитию инфраструктуры на перегоне Москва-Лосиноостровская.

Отмечается, что о сроках проведения работ пассажиров проинформируют дополнительно. Ранее сообщалось, что на маршруте отменят более 20 электричек.