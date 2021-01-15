Движение на МЦД-1 в сторону области затруднено

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Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении затруднено в сторону Одинцова, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram

Причиной произошедшего стала незапланированная остановка поезда.

Представители Центральной пригородной пассажирской компании с МЖД работают над восстановлением графика движения. Там отметили, что в настоящее время поезду, который остановился на путях, оказывает помощь другой состав. Уточняется, что для этого пришлось высадить пассажиров.

"Вспомогательный поезд отбуксирует неисправный с путей", – добавили в компании.

Ранее из-за заглохшего грузового автомобиля на железнодорожном переезде на 54-м километре Курского направления задерживались два электропоезда.

Также по техническим причинам задерживались поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 в сторону области.

