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Москва 24

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Транспорт

17:02

Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону области

транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезда задерживаются на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 в сторону области. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"По техническим причинам на Курском направлении в сторону области и на МЦД-2 задерживается несколько электричек", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники МЖД принимают необходимые меры для введения поездов в график. Они принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее поезда задерживались на Арбатско-Покровской линии метро от "Курской" до "Киевской". Сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены для проверки инфраструктуры.

Накануне несколько электричек задерживались на станции Стройка Горьковского направления Московской железной дороги. Отмечалось, что задержка электричек произошла по техническим причинам. На станции остановился пригородный поезд, который следовал из Москвы в Балашиху.

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