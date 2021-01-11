На Арбатско-Покровской линии метро задерживаются поезда

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На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов от "Курской" до "Киевской" станций для проверки инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале

"В ближайшие 15 минут войдем в график. Приносим извинения за предоставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Накануне несколько электричек задерживались на станции "Стройка" Горьковского направления Московской железной дороги. Отмечалось, что задержка электричек произошла по техническим причинам. На станции "Стройка" остановился пригородный поезд, который следовал из Москвы в Балашиху.