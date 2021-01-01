Поезда не ходят на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Поезда не ходят на участке от станции "Котельники" до станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях.

Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на пути", – отметили в ведомстве.

"Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что инцидент произошел около 12:30. Собеседник агентства уточнил, что упавшую на рельсы женщину не удалось спасти.

Ранее мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Косино". Машинист поезда быстро среагировал, остановив поезд и подняв мужчину на платформу. Сообщается, что пассажира могут заставить выплатить компенсацию, если его вина будет доказана.