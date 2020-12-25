Движение восстановили на Таганско-Краснопресненской линии после инцидента с пассажиром

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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график после инцидента с пассажиром на путях. Об этом передает пресс-служба столичного метрополитена.

Ранее на путях на станции "Щукинская" оказался человек. По этой причине машинист приближающегося состава был вынужден применить экстренное торможение. Движение в сторону станции "Планерная" было временно приостановлено.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", – подтвердили РИА Новости в пресс-службе подземки.

Там попросили пассажиров метро быть предельно внимательными. Граждан стоит держаться подальше от края платформы, сообщили в пресс-службе.

Ранее женщина упала на рельсы на станции метро "Строгино". Из-за случившегося пострадавшая получила травмы.