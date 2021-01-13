Две электрички на Курском направлении задержали из-за заглохшего грузовика на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за заглохшего грузового автомобиля на железнодорожном переезде на 54-м километре Курского направления задерживались два электропоезда. Об этом говорится на сайте Московской железной дороги.

По информации МЖД, 13 января в 11:30 на подмосковном железнодорожном переезде водитель грузовика заглох на путях.

"Для предотвращения столкновения дежурный по переезду включил специальный заградительный сигнал и сообщил машинисту поезда о нештатной ситуации", – говорится в сообщении.

Таким образом, благодаря дежурному работнику получилось избежать ДТП на переезде.

"В 11:45 заглохший автомобиль был убран с пути", – добавили в МЖД. В движении двух электричек в сторону Москвы и области произошли изменения.

Ранее машина и грузовой поезд столкнулись на переезде в Подмосковье. Ситуация не повлияла на движение других поездов.