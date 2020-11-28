Четыре человека погибли при столкновении легковушки с поездом на Кубани

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Четыре человека стали жертвами столкновения автомобиля с товарным поездом на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

Известно, что ДТП случилось на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в 21:33.

"Водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский <...> перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", – сообщили в пресс-службе.

Машинист поезда для остановки применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

"Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП", – пояснили в СКЖД.

Информация о возможных задержках в движении пассажирских поездов из-за аварии уточняется.

Ранее электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка. В результате случившегося автомобиль отбросило в сторону.