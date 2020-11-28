Четыре человека погибли при столкновении легковушки с поездом на Кубани

03:04
Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash
Четыре человека стали жертвами столкновения автомобиля с товарным поездом на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
Известно, что ДТП случилось на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в 21:33.
"Водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский <...> перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", – сообщили в пресс-службе.
Машинист поезда для остановки применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
"Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП", – пояснили в СКЖД.
Информация о возможных задержках в движении пассажирских поездов из-за аварии уточняется.
Ранее электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка. В результате случившегося автомобиль отбросило в сторону.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: