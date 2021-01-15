Станцию метро "Алма-Атинская" временно закрыли

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Из-за проведения технических работ с 15 января временно закрыли станцию метро "Алма-Атинская" в период с 10:00 до 15:00.

В качестве альтернативы для пассажиров доступен наземный транспорт. До станции метро "Красногвардейская" зеленой линии и "Зябликово" салатовой линии можно доехать на автобусе № 676. До станции "Борисово" салатовой линии довезут автобусы № 740 и 764. Пассажиров призывают обратить внимание на изменения и планировать свой маршрут с их учетом.

Также станция "Алма-Атинская" не будет работать 18 января с 12:00 до 17:00.

Ранее станцию закрывали 11 января. В следующий раз ее планируют закрыть 18 января с 12:00 до 17:00.

До этого сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".