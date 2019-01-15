Ремонт дорог в поселении Внуковское в ТиНАО начнется в апреле

На территории поселения Внуковское в ТиНАО будет отремонтировано 33 дороги, сообщает Агентство "Москва".
Как уточнил начальник отдела благоустройства администрации поселения Внуковское Вячеслав Пахомов, работы начнутся в апреле. Они пройдут в поселках Абабурово и Минвнешторга, а также в деревнях Рассказовка и Шельбутово.
Всего будет отремонтировано порядка 75 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
В то же время в Подмосковье приведут в порядок более 2 тысяч километров дорог. В их числе более 450 региональных и 1 470 муниципальных автодорог.
Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве дорог в городе, отметив, что дорожная сеть в столице развивается быстро.
Сергей Собянин подчеркнул, что темпы дорожного строительства планируется сохранить и в следующие пять лет.
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