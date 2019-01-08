В Подмосковье отремонтируют более 2,2 тысячи километров дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2,2 тысячи километров региональных и муниципальных дорог планируют отремонтировать в Подмосковье в 2019 году, сообщает Агентство "Москва".

В их числе более 450 региональных и 1 470 муниципальных автодорог. Также будут отремонтированы 168 тротуаров общей протяженностью порядка 90 километров.

Приступить к ремонту планируется в мае. Из дорожного фонда региона на работы выделят около 18 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в столице, отметив, что дорожная сеть в городе очень быстро развивается.