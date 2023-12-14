Компания Lux Express объявила о приостановке автобусных рейсов между Россией и Финляндией

Фото: vk.com/luxexpress

Компания Lux Express объявила о прекращении движения автобусов между Россией и Финляндией после того, как Хельсинки решили закрыть пункты пропуска на границе. Об этом рассказала гендиректор АО "Евролайнс" Наталья Арефьева.

"Временно приостанавливаем рейсы до 14 января – даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов. 15 декабря состоится по два отправления в каждую сторону – из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки – в 8:00 и 14:00", – приводит РИА Новости ее слова.

Она отметила, что ночные автобусы уже отменили. Вместо этого Lux Express предлагает пассажирам поменять билеты на другие маршруты, например, можно выбрать направление Санкт-Петербург – Таллин. Если такое предложение не устраивает клиентов, они могут получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку, который можно реализовать в течение 1,5 лет, или им вернут потраченные деньги.

Ранее Финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря из-за продолжения неконтролируемого прибытия беженцев. Эту информацию подтвердила глава МВД республики Мари Рантанен.

До этого стало известно, что миграционная служба республики в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в страну прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Однако затем некоторые пропускные пункты решили открыть.



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