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14 декабря, 18:50

Транспорт

Движение поездов затруднено на станции Крекшино Киевского направления и МЦД-4

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение электричек по техническим причинам затруднено на станции Крекшино Киевского направления и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Специалисты принимают все меры, чтобы ввести движение поездов в штатный режим, указали там.

Ранее сообщалось, что движение поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении МЖД в сторону Зеленограда-Крюкова было затруднено, поскольку один из составов по техническим причинам остановился на участке Сходня – Зеленоград-Крюково. Позже движение восстановили, остановившийся поезд убрали с путей вспомогательным составом.

Пассажиры D-4 совершили более 18 млн поездок с момента запуска

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