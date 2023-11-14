Проекты Дептранса Москвы стали лауреатами премии "Формула движения"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Проекты столичного Дептранса стали лауреатами премии "Формула движения". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Награждение провели в рамках форума "Транспортная неделя".

"Лучшим инфраструктурным проектом регионального значения" стала БКЛ. МЦД-3 и МЦД-4 победили в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта". "Иволга 3.0" – лидер в номинации "Городские поезда – новый стандарт столицы", – говорится в публикации.

Последняя премия стала общей победой для департамента, АО "Трансмашхолдинг" и Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050. Лаб".

В ведомстве обратили внимание, что текущий год стал рекордным по развитию рельсового транспорта в столице. Так, были запущены 14 станций метрополитена, в том числе по Большой кольцевой линии, которая была открыта в марте, и пять новых станций:

"Пыхтино";

"Аэропорт Внуково";

"Яхромская";

"Лианозово";

"Физтех".

В Дептрансе также напомнили, что в августе стартовало движение по МЦД-3, а в сентябре – по МЦД-4.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов обратил внимание, что все проекты реализуются с целью улучшения передвижения по городу. Так, время в дороге заметно сократилось после запуска БКЛ, поскольку линия позволяет проложить маршрут, минуя центр, отметил он. В свою очередь, открытие МЦД-3 и МЦД-4 улучшило транспортное сообщение для жителей свыше 40 районов города.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что БКЛ входит в число самых востребованных линий метро. Она изменила транспортную систему столицы, так как с нее можно сделать пересадки на станции других линий метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.

Строители проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы.



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