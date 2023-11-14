В Минтрансе заявили, что отключение домена .aero не повлияет на работу авиакомпаний РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Авиакомпании РФ были готовы к отключению от домена .aero, глобальных последствий из-за этого не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

"Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад", – заявил он на форуме "Транспорт России".

Ранее в СМИ писали, что швейцарская SITA, которая является администратором доменной зоны .aero, прекратила оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов. Известно, что домены в зоне .aero есть у "Победы", аэропорта Шереметьево и еще некоторых авиакомпаний.

Ранее стало известно, что начатое Москвой разбирательство в отношении 37 государств в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года. В октябре РФ подала в совет ИКАО заявление о нарушении странами конвенции о международной гражданской авиации.

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