Движение на МСД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов восстановлено после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта восстановили на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на внутренней стороне МСД, в районе дома 29 по шоссе Энтузиастов, произошло столкновение нескольких автомобилей.

До этого на внутренней стороне 48-го километра МКАД, в районе развязки с Боровским шоссе, автомобиль врезался в стоящую на дороге машину. Некоторое время движение на этом участке было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.