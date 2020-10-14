Движение на Костомаровской набережной восстановлено после падения в реку машины

Фото: "Мобильный репортер"

Движение транспорта на Костомаровской набережной полностью восстановлено после того, как в реку Яузу упал автомобиль такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"Движение на Костомаровской набережной полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

В среду утром такси выехало с проезжей части и упало в реку. Все произошло в Наставническом переулке.

В связи с этим было затруднено движение транспорта по Николоямской и Костомаровской набережным.

В результате случившегося погиб водитель машины такси.