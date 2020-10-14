Движение на Костомаровской набережной восстановлено после падения в реку машины

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Движение транспорта на Костомаровской набережной полностью восстановлено после того, как в реку Яузу упал автомобиль такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
"Движение на Костомаровской набережной полностью восстановлено", – говорится в сообщении.
В среду утром такси выехало с проезжей части и упало в реку. Все произошло в Наставническом переулке.
В связи с этим было затруднено движение транспорта по Николоямской и Костомаровской набережным.
В результате случившегося погиб водитель машины такси.
Такси упало в Яузу в районе Наставнического переулка