Временные ограничения введены в аэропорту Саранска

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саранска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В настоящее время аэропорт не ведет прием и выпуск гражданских самолетов. Введение ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

По этой же причине соответствующие запреты начали действовать и в аэропорту Нижнего Новгорода. В частности, они были объявлены в 08:39 по московскому времени.

Накануне, 13 сентября, приостановка деятельности коснулась и гавани Ижевска. Спустя некоторое время запрет на использование воздушного пространства был отменен.