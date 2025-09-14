14 сентября, 08:39Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/serjio74
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В соответствии с действующим режимом, авиагавань не работает на прием и выпуск воздушных судов.
Как уточнил представитель Федерального агентства воздушного транспорта, решение об объявлении данных мерах обусловлено обеспечением безопасности полетов.
Ранее Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.