Рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург – Геленджик направлен на аэродром в Сочи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург – Геленджик направлен на аэродром в Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджика.

Отмечается, что из-за сильного северо-восточного ветра воздушное судно было перенаправлено в Сочи, откуда отправление будет выполнено позднее. Вместе с тем график полетов подвергнется корректировке.

Ранее на запасные аэродромы ушли два самолета, которые следовали по маршруту Москва – Геленджик – Москва. Они отправились в другой аэропорт, который расположен в Минеральных Водах.

Дополнительную информацию о времени вылета самолетов пассажиры могут узнать в call-центре авиакомпании и справочной службе аэропорта по телефону: +7 (861) 419-90-09. Прокуратура взяла данную ситуацию на контроль.