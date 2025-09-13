Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Временные ограничения на посадку и взлет самолетов сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга, заявил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул он.

Отмечается, что за время действия ограничительных мер на запасные аэродромы ушли три воздушных судна, маршрут которых пролегал до Уфы, и один самолет с рейсом до Оренбурга.

Экипажи бортов, авиационные диспетчеры, службы авиавокзалов предприняли все необходимые меры, которые помогли обеспечить безопасность отправлений, обратил внимание представитель ведомства.

Ранее аналогичные ограничения распространялись на аэропорт Ижевска. Спустя некоторое время запрет на использование воздушного пространства был отменен.

До этого стало известно, что авиагавань Геленджика временно приостановила прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим воздушные судна уходили на запасные аэродромы.