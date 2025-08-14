Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта восстановлено на 45-м километре МКАД и в районе Ленинского проспекта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По данным ведомства, теперь движение в штатном режиме осуществляется на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область, съезде на Киевское шоссе в районе 46-го километра МКАД по направлению в область, а также Калужской площади, внутренней стороне МКАД в районе 45-го километра и на съезде с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область.

По данным ЦОДД, движение на дорогах сейчас оценивается в 5 баллов, а средняя скорость потока составляет 36 километров в час.

Интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Валовой, ТТК в районе Нижней Масловки, а также на внутренней стороне МКАД в районе улицы Профсоюзной.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД", – говорится в сообщении.

Движение транспорта на участках было ограничено вечером 14 августа. При этом причина перекрытий не указывалась.

Ранее сообщалось, что плановая замена асфальта пройдет на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Работы начнутся 15 августа и закончатся 18-го числа. В связи с ремонтом дорожного полотна будет перекрыто движение транспорта.