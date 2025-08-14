Представители 40 мегаполисов посетят IV Международный транспортный саммит в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 120 иностранных гостей из 40 мегаполисов стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки посетят IV Международный транспортный саммит в Москве. Мероприятие пройдет 21 и 22 августа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Государства на саммите представят мэры и их заместители, министры транспорта и цифровизации, главы транспортных и технологических компаний, независимые транспортные эксперты, представители научных учреждений и исследовательских институтов.

Мероприятие пройдет в четвертый раз. На площадке эксперты из разных стран обсудят актуальные вопросы развития городских транспортных систем. Москва всегда открыта для сотрудничества и готова делиться с иностранными партнерами достижениями, разработками и опытом, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники саммита поговорят о промышленном развитии и интеграции передовых технологий в городской транспорт. Деловая программа начнется 21 августа в ситуационном центре столичного правительства.

На форуме будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в транспортной сфере между Москвой и Пекином, а также Москвой и Бангкоком. Более того, будет представлена обновленная онлайн-платформа международного аналитического проекта UrbanTransportData, в который войдут крупные города из дружественных стран: Аддис-Абеба, Алма-Ата, Банжул и другие.

В ходе круглых столов специалисты обсудят выгоду сотрудничества транспорта и промышленности, применение IT-технологий, развитие экологически чистого транспорта и иных видов мобильности.

За 2024 год московский транспорт получил 83 награды. В частности, он был отмечен премией "Зеленая Евразия" за электротранспорт, Best for Life Design Award – за веломаршрут "Зеленое кольцо" и Global Design iT Award – за промышленный дизайн поезда метро "Москва-2024".