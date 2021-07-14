Автоэксперт рассказал, нужно ли отменить часть штрафов с видеокамер

Фото: Агентство "Москва"
Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему автомобилистам могут отменить часть штрафов с видеокамер.
Ранее сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли на рассмотрение поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые меняют процедуру наказания водителей. Согласно проекту, если нарушение зафиксировала камера, которая установлена не по ГОСТу, административное дело не сможет быть начато или же должно быть прекращено.
В Совфеде заявили, что причиной поправок стало увеличение количества новых средств фиксации нарушений, а вместе с ними и не всегда обоснованных штрафов автолюбителям.
По мнению Солдунова, предложение сенаторов должно восстановить справедливость в этом вопросе.
"Мы получали очень много обращений от водителей, что эти штрафы не очень корректно законом взимаются. В принципе, мы с этим согласны, говорили об этом на многих круглых столах. Конечно, правила дорожного движения нужно обязательно соблюдать. Но если человек не виновен, то и наказывать его и не за что", – сказал собеседник Москвы 24.
Приведение камер к определенным нормам позволит исправить сложившуюся ситуацию, уверен Солдунов. Однако принцип отмены штрафов еще непонятен, указал он.
"Пока сложно судить, как на самом деле это будет развиваться. Доказать тот или иной факт очень проблематично. Если штраф уже пришел, на мой взгляд, многие автомобилисты просто откажутся продолжать эти тяжбы. Они повлекут больше времени и затрат, возможно, и финансовых. Посмотрим, как этот механизм сработает", – рассуждает эксперт.
Солдунов отметил, что установленные не по ГОСТам камеры не стоит убирать с дорог насовсем. Такие средства фиксации необходимо привести к положенным нормам для корректной работы и вернуть на прежнее место, говорит он.
"Камеры в основном ставятся там, где происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. Поэтому расслаблять водителя, просто убрав их, конечно же, нельзя", – заключил Солдунов.
Ранее в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. В ведомстве подчеркнули, что это возможно, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью.
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