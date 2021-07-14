В России могут отменить часть штрафов с видеокамер – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В России могут отменить ряд штрафов для автомобилистов с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам, сообщает газета "Известия".
По данным издания, сенаторы предлагают внести поправки в КоАП, меняющие процедуру наказания водителей. Так, в случае фиксации нарушения на дороге камерой, установка которой не соответствует ГОСТу, административное дело не сможет быть начато или же должно быть прекращено.
В Совфеде изданию пояснили, что причиной разработки новых норм стало увеличение количества новых средств фиксации нарушений, а вместе с ними и не всегда обоснованных штрафов водителям.
В материале говорится, что законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.
В настоящее время в России действует сразу несколько национальных стандартов ГОСТ, которые регламентируют работу средств видеофиксации, при этом владельцам камер необязательно их соблюдать.
В России с 1 марта появился новый дорожный знак, который предупреждает водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Новый знак с наименованием "Фотовидеофиксация" заменил привычные таблички с изображением фотокамеры.
Знак устанавливается на шоссе за населенными пунктами в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дорожного полотна, а также на въездах в поселения.
У автоинспекторов появятся новые приборы для проверки нетрезвых водителей
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