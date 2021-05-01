Эксперт прокомментировал повышение штрафа за нарушение ПДД на переездах

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Пятикратное увеличение размера штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах является оправданной мерой, полагает автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Об этом сообщает RT.
Он пояснил, что не является сторонником строгих наказаний, однако нарушения при переезде железнодорожных путей чреваты особо опасными последствиями. По словам эксперта, регулирование этой сферы дорожного движения уже давно нуждалось в существенной доработке.
"Нынешняя 1 тысяча рублей – это не штраф. Введение штрафа в 5 тысяч рублей – это совершенно правильно", – заявил Кадаков.
Также он считает, что за нарушения, допущенные в непосредственной близости от переезда через пути, также необходимо строго наказывать.
"Поскольку у нас на эту единственную полосу, как правило, через переезд в каждом направлении люди едут с двух полос, с трех, с обочины, со встречки, вот за это тоже нужно жестоко наказывать, я считаю, и наводить порядок", – добавил Кадаков.
С 1 мая 2021 года размер штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде увеличился с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Водитель получит по почте уведомительное письмо, если нарушение было зафиксировано дорожными видеокамерами. Если правила будут нарушены при инспекторе ДПС, то протокол оформят на месте.
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