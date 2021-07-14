Бочкарев: тоннелепроходка между "Лианозово" и "Физтехом" выполнена более чем на две трети

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Правый и левый перегонные тоннели между станциями "Лианозово" и "Физтех" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро пройдены более чем на две трети, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Правый перегонный тоннель пройден на 76%, а левый перегонный тоннель – на 71%. Начавшие проходку в ноябре 2020 года шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "Татьяна" и "Ирина" уже пересекли МКАД", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Вице-мэр подчеркнул, что специалисты уже завершили проходку между станциями "Селигерская" и "Улица 800 лет Москвы".

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что также пройден левый перегон между "Улицей 800 лет Москвы" и "Лианозово". По его словам, готовность правого перегонного тоннеля между этими станциями составляет 73%.

Кравцов подчеркнул, что на трех станциях строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии идут активные работы. Там появятся станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.

