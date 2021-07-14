Бочкарев: тоннелепроходка между "Лианозово" и "Физтехом" выполнена более чем на две трети

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Правый и левый перегонные тоннели между станциями "Лианозово" и "Физтех" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро пройдены более чем на две трети, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Правый перегонный тоннель пройден на 76%, а левый перегонный тоннель – на 71%. Начавшие проходку в ноябре 2020 года шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "Татьяна" и "Ирина" уже пересекли МКАД", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
Вице-мэр подчеркнул, что специалисты уже завершили проходку между станциями "Селигерская" и "Улица 800 лет Москвы".
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что также пройден левый перегон между "Улицей 800 лет Москвы" и "Лианозово". По его словам, готовность правого перегонного тоннеля между этими станциями составляет 73%.
Кравцов подчеркнул, что на трех станциях строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии идут активные работы. Там появятся станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".
Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.
Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.
Продление Люблинско-Дмитровской линии метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: